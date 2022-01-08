إحباط تهريب 175 كيلوجراما من القات داخل صهريج

" /> " /> المطبات الصناعية عشوائيات تقتل الشوارع تحفظ مواطنون، إزاء التوسع في تنفيذ المطبات الصناعية في الطرقات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مؤكدين رفضهم التام لجميع أشكال... الاحساء: عدنان الغزال الاحساء: عدنان الغزال 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> 7 سنوات ومزارعو نجران في انتظار مختبر المبيدات مضت أكثر من 7 سنوات ومطالب أهالي نجران بإنشاء مختبر للكشف عن المبيدات التي ترش على الخضار والفواكه والتمور في المزارع مستمرة، إلا أن... نجران : حمد آل مسعد نجران : حمد آل مسعد 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> صعق البابون بالطاقة الشمسية تزايد خطر قرود البابون وأتلفت المحاصيل وكل ما تجده في المزارع وأحواش المنازل، وتسببت في عزوف كثير من المزارعين عن مزارعهم وهجرها... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

المدينة تتصدر العمل التطوعي حصدت منطقة المدينة المنورة المركز الأول لمستهدف العمل التطوعي على مستوى المناطق، تفعيلاً للقطاع الغير ربحي بالمنطقة.وأكد مدير عام... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 7 مقيمين بحوزتهم مخدرات معدة للترويج صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (20.5) كيلو... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 جمادى الآخرة 1443 هـ 05 جمادى الآخرة 1443 هـ

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