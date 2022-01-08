السفارة في إندونيسيا تشارك في توديع المعتمرين

شاركت السفارة السعودية في إندونيسيا، اليوم، في توديع الدفعة الأولى من المعتمرين الإندونيسيين، وعددهم 420 معتمرا الذين غادروا إلى مكة المكرمة.

ونشرت السفارة صورا لحفل التوديع، الذي شارك فيه عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، والسكرتير الأول بالسفارة سليمان الصفيان.

وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة هشام سعيد قد استعرض في وقت سابق أهم ضوابط وآليات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن، والتي تمكنهم من دخول المملكة وأداء مناسك العمرة والحج، مبينًا أن الشرط الأول والأساسي هو أن يكون الشخص مستكملًا لجرعات اللقاح والتحصين قبل إصدار تأشيرة العمرة.