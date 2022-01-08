شكرا لقرائتكم خبر توقعات بهطول أمطار رعدية على 10 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يتوقع تأثر 10 مناطق في المملكة بهطول أمطار غزيرة، دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وبين تقرير المركز الوطني للأرصاد تأثر تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكدا على جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية.

من جهة أخرى أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية ونصب الخيام بعيدا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

كما شددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنية السلامة للجميع.

مناطق يتوقع تأثرها بالأمطار:

