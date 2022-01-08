شكرا لقرائتكم خبر عسير تحتضن مهرجان قمم الفنون الأدائية الجبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس، عن تنظيمها الدورة الأولى لمهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية، الذي سيقام في منطقة عسير خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير الحالي، ويركز على التعريف بالفنون الأدائية الجبلية العريقة، والاحتفاء بها وبأصالتها المرتبطة بمختلف المناطق في سلسلة جبال السروات، إلى جانب الاحتفاء بالحرف اليدوية والأكلات الشعبية المعروفة والأزياء التقليدية، والأزياء المستخدمة في تأدية الرقصات الشعبية.

ويشتمل المهرجان على باقة من الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الأدائية التي ستقام في 3 مواقع من القرى والقصور الأثرية في منطقة عسير.

وأعدت الهيئة فيلما تعريفيا بعنوان «رقصة فوق السحاب» يتحدث عن تاريخ وعراقة وتنوع الفنون الأدائية الجبلية، وارتباطها بالإنسان والتضاريس، وسيعرض دوريا في جميع المواقع المختارة، إلى جانب تصميم الهيئة لأغنية خاصة بالمهرجان سيقدمها مجموعة الكورال على المسرح بمصاحبة تشكيلة مختارة من جميع الفرق المشاركة في المهرجان، وتقوم فكرتها على إعادة توزيع وتسجيل مقطوعات من التراث الفني الجبلي.

وستشهد القرى التراثية عروضا أدائية جبلية بالاشتراك مع عدد من الفرق الشعبية من مختلف مناطق جبال السروات، حيث تستقبل فرق شعبية من منطقة عسير الفرق القادمة من خارج المنطقة، في لقاء تتخلله عروض الترحيب والاستقبال القديمة التي يشتهر بها سكان الجبال، وتقديم معلومات عن هذه التقاليد الحضارية العريقة، وأهمها: المدقال، العرضة، الخطوة، اللعب، الرفيحي، المجرور، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الفنون الأدائية الجبلية المختلفة في الشكل والمضمون.

كما تتضمن الدورة الأولى من المهرجان معارض مصاحبة تشمل معرض الفنون البصرية «قمم» الذي سيعرض خلاصة إبداع فنانين تشكيليين من أبناء المناطق الجبلية، ومتجر للأزياء والإكسسوارات النسائية، إلى جانب تقديم تجربة تدريبية فريدة للتعلم والمشاركة التفاعلية في أداء الرقصات الجبلية باختلاف إيقاعاتها وألحانها، ستتيح للزائر اختيار وممارسة رقصات جبلية متنوعة عبر مشاهدة فيديو تعليمي باستخدام تقنيات حديثة، إضافة إلى تدريب تفاعلي للزوار يقدمه مختصون في ممارسة الفنون الأدائية الجبلية خلال تقديم العروض، ومطاعم للأكلات الشعبية التي تقدّم أبرز الأطباق الجبلية بشكل حديث وعصري.

وتشهد الفعاليات المصاحبة إقامة ندوات مختلفة منها ندوة الجبل في الفنون الشعبية «قراءة سيميائية» بمشاركة أكاديميين وشعراء محليين وندوة بعنوان «أنواع وأغراض الفنون الشعبية الجبلية»، وندوة «تحليل الغناء الجبلي» التي ستقام على مسرح نادي أبها الأدبي، إلى جانب متجر يضم تشكيلة متنوعة الهدايا المحلية والتحف التي تعكس هوية المنطقة.

كما يشرف المهرجان على تنظيم رحلات مجموعات المشي الجبلي لمن يرغب من الزوار بالتنسيق مع خبراء محترفين في المشي الجبلي يعقد خلالها ورشة تدريب عملية في رياضة المشي الجبلي عبر مسارات مختارة.

3 مواقع لإقامة المهرجان:

