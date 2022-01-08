شكرا لقرائتكم خبر مركز تدقيق الدعاوى يخفض المدة الزمنية لنظر القضايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا وعدد الجلسات وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وأوضحت الوزارة أن عدد العمليات التي نفذها المركز تجاوز 2.6 مليون عملية، لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة، منذ تأسيسه قبل عامين.

وشهد العام الماضي 2021م إنجاز 1.5 مليون عملية بالمركز؛ مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسرعة الفصل في القضايا والتيسير على المتقاضين.

وأكدت أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية والمبادرات التحولية والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.

وحصل مركز تدقيق الدعاوى التابع لوكالة الشؤون القضائية أخيرا على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو 2015:9001 لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميا، وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO.

المركز يهدف إلى:

