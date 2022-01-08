ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بتدريب 21 ألف طالب

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وأوضح مدير فرع المركز بالمنطقة راشد آل منجم أن الطلاب استفادوا من 425 برنامجا تدريبيا جرى تقديمها في 199 مدرسة، بنسبة إنجاز بلغت 100 من ورش التدريب المخطط لتنفيذها ضمن البرنامج، مشيرا إلى أن المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج شملت الإدارة العامة للتعليم نجران، وتعليم محافظة شرورة، والكلية التقنية بنجران، إضافة إلى المعهد الصناعي بقسميه بنين وبنات.
وأشار آل منجم إلى أن مشروع نسيج يهدف إلى ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتلاحمة، وتنمية الحس الوطني ورفع مستوى الوعي لدى الشباب والفتيات وتقوية حصانة المجتمع ضد كل ما يهدد نسيجه الوطني وإبراز القيم المشتركة وتفعيل دورها في تحقيق التلاحم الوطني.
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