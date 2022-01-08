40 أسرة منتجة في مهرجان «شتاء جازان 22 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 40 أسرة منتجة تابعة لجمعية الأسر المنتجة بجازان في فعاليات مهرجان «شتاء جازان 22» الذي يقام تحت شعار «هذي أيامنا»، المقامة بوسط البلد بمدينة جيزان. وأوضحت عضو مجلس الإدارة بجمعية الأسر المنتجة بجازان، سهى دغريري، أن مشاركة الأسر المنتجة في فعاليات المهرجان جاءت بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، من خلال إعداد وتجهيز معرض الأسر المنتجة الذي احتوى على عدد من الأنشطة المتنوعة والمميزة، منها الحرفي والخدمي والصناعي.



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