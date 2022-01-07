الداخلية تعلن عن وظيفة جندي فني موسيقى رجال

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مركز الملك سلمان يجري 169 عملية جراحية في المكلا
أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب في محافظة حضرموت،...
ضبط 4 مواطنين يشغلون أجانب في نقل الرمال
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون ترخيص في محافظة جدة.وأوضح المتحدث الرسمي...
أمطار متوقعة على 4 مناطق وضباب على المرتفعات
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن...
خلال عام.. ضبط 190 مليون حبة مخدرة و37 ألف كجم من المخدرات
اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021 بإنجازات عديدة تتعلق بحماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين...
القبض على صادم مركبة فتاة
صـرح المتحـدث الإعلامـي لشـرطة منطقـة مكـة المكرمـة، بأنـه إشـارة إلـى مقطـع فيديـو يظهـر فيـه صـدم مركبـة فتـاة، مـا نتج عـن ذلـك...
انطلاق فعاليات شتاء جازان
أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إشارة بدء فعاليات مهرجان...
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