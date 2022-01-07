الداخلية تعلن عن وظيفة جندي فني موسيقى رجال

مركز الملك سلمان يجري 169 عملية جراحية في المكلا أجرى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب في محافظة حضرموت،... المكلا: دوت الخليج المكلا: دوت الخليج 04 جمادى الآخرة 1443 هـ 04 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 4 مواطنين يشغلون أجانب في نقل الرمال ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون ترخيص في محافظة جدة.وأوضح المتحدث الرسمي... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 04 جمادى الآخرة 1443 هـ 04 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمطار متوقعة على 4 مناطق وضباب على المرتفعات توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 جمادى الآخرة 1443 هـ 04 جمادى الآخرة 1443 هـ

خلال عام.. ضبط 190 مليون حبة مخدرة و37 ألف كجم من المخدرات اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021 بإنجازات عديدة تتعلق بحماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 جمادى الآخرة 1443 هـ 04 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على صادم مركبة فتاة صـرح المتحـدث الإعلامـي لشـرطة منطقـة مكـة المكرمـة، بأنـه إشـارة إلـى مقطـع فيديـو يظهـر فيـه صـدم مركبـة فتـاة، مـا نتج عـن ذلـك... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

انطلاق فعاليات شتاء جازان أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إشارة بدء فعاليات مهرجان... جازان: يحيى مدخلي جازان: يحيى مدخلي 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

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