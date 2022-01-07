ضبط 4 مواطنين يشغلون أجانب في نقل الرمال

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 7 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لـ4 مواطنين، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلاديشية والهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» بجميع مناطق المملكة.