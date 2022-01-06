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ترقية أبومنصور للمرتبة السادسة

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- بواسطة أيمن الوشواش - يتلقى مازن إسماعيل أبو منصور، من منسوبي مدرسة إبان بن سعيد الابتدائية بالعاصمة المقدسة، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على المرتبة السادسة في تعليم مكة المكرمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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