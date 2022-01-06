شكرا لقرائتكم خبر توقيف 7 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة، 5 مواطنين ومقيمين من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتي عسير وتبوك. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال. وحث المالكي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 7 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.