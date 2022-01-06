ضبط مواطن خبأ 16 كيلو حشيش في إطار مركبته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية مواطنا في مدينة الدمام إلى النيابة العامة إثر ضبط 16 كجم من الحشيش مخبأة بطريقة سرية في الإطار الاحتياطي لمركبته. وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط 16 كجم من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن في مدينة الدمام، مخبأة بطريقة سرية في الإطار الاحتياطي لمركبته، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.



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