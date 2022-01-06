شكرا لقرائتكم خبر ضبط 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بمنزل في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس، أن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لإيوائه 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، ومخالفة لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، داخل منزل في مدينة أبها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.
ونبه إلى أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بمنزل في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.