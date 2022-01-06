شكرا لقرائتكم خبر ضبط 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بمنزل في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة عسير مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، آوى 4 مخالفين من بني جلدته ومخالفة من الجنسية الإثيوبية داخل منزل بمدينة أبها.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس، أن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لإيوائه 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية، ومخالفة لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، داخل منزل في مدينة أبها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

ونبه إلى أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.