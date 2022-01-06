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مشهد

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مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

- بواسطة أيمن الوشواش - مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

مواطنون ومقيمون في طوابير لتلقي لقاح كورونا في مركز صحي ملقية بالعاصمة المقدسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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