إصابات كورونا تتخطى الـ3 آلاف.. وشفاء 608 حالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حاجز الـ3 آلاف حالة أمس، حيث سجلت وزارة الصحة 3168 إصابة جديدة، فيما تماثلت 608 حالات للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. إجمالي الإصابات 568,650 حالات التعافي 544.161 الوفيات 8888

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