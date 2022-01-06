مبادرة لتعزيز القدرات البحثية لأكاديميي جامعة طيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس الأول، استقبال المتقدمين على مبادرة «تعزيز القدرات البحثية» الهادفة إلى تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وبناء أكاديميين متخصصين في الأولويات البحثية للجامعة. وبينت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة أن التقديم مستمر حتى الـ22 من يناير الحالي وتشمل المبادرة مساري «خبير- واعد» سعيا في توجيه البحث العلمي ومخرجاته للإسهام في خدمة المجتمع، ودفع عجلة التنمية، ودعم الأبحاث عالية الأثر المتوافقة مع أولويات جامعة طيبة، ودعم أعضاء هيئة التدريس الجدد، وتمكين الطلاب من الاشتراك في إعداد في بحوث نوعية.



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