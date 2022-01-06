انطلاق فعاليات شتاء جازان

أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إشارة بدء فعاليات مهرجان «شتاء جازان 22»، الذي يُقام تحت شعار «هذي أيامنا»، وذلك بالمسرح المفتوح بالمدينة الجامعية في جازان.

وألقى وكيل إمارة منطقة جازان المشرف العام على المهرجان الدكتور عبدالله الصقر كلمة، أكد خلالها أن المهرجان يمثل قصة ابتهاج لمنطقة متحفزة دائمًا لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان المبدعين.

مشيرًا إلى تنوع البرامج والفعاليات خلال المهرجان، الذي يستمر أسبوعين، ويشمل مسابقات رياضية في كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، وفعاليات التطعيس والهايكنج، فضلاً عن السينما الخارجية، وحفلات غنائية، وجلسات طربية، إلى جانب فعاليات «مستكة» للفنون التشكيلية بوسط البلد، والأسر المنتجة، والقرية التراثية، وخيمة التسوق، والحفلات الشاطئية وغيرها.

إثر ذلك بدأت فقرات الحفل التي شملت أغنية الموسم «هذي أيامنا»، من كلمات جبران قحل، وألحان معاذ أبوجبل وأداء زينة عماد ومعاذ بقنة، إلى جانب عروض فنية واستعراضية، تغنت بأشهر الأغاني الوطنية وإمكانات جازان السياحية والطبيعية بمشاركة الأطفال، وفيلم عن مراحل عمل لجان شتاء جازان، فيما أنارت الألعاب النارية سماء الاحتفال ابتهاجًا بتدشين مهرجان شتاء جازان.