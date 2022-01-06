اخبار السعوديه

أمانة عسير تضبط 187 كجم من اللحوم الفاسدة

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القبض على صادم مركبة فتاة

صـرح المتحـدث الإعلامـي لشـرطة منطقـة مكـة المكرمـة، بأنـه إشـارة إلـى مقطـع فيديـو يظهـر فيـه صـدم مركبـة فتـاة، مـا نتج عـن ذلـك...

02b71b2a39.jpg‏مكة المكرمة: دوت الخليج
40d9693f24.jpg03 جمادى الآخرة 1443 هـ

انطلاق فعاليات شتاء جازان

أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إشارة بدء فعاليات مهرجان...

icon-byline.pngجازان: يحيى مدخلي
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1443 هـ

قراران لتنظيم عمل معلمي القرآن والمترجمين

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم،...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1443 هـ

رئاسة شؤون الحرمين: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على مقيمَيْن سرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على مقيمين من الجنسية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1443 هـ

شركات تربك مراكز فحص كورونا

أدى إقدام العديد من الشركات على منع دخول جميع العاملين لحين إجرائهم فحص «كوفيد- 19» عند اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» بين...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png03 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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