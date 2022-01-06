القبض على صادم مركبة فتاة صـرح المتحـدث الإعلامـي لشـرطة منطقـة مكـة المكرمـة، بأنـه إشـارة إلـى مقطـع فيديـو يظهـر فيـه صـدم مركبـة فتـاة، مـا نتج عـن ذلـك... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

انطلاق فعاليات شتاء جازان أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، إشارة بدء فعاليات مهرجان... جازان: يحيى مدخلي جازان: يحيى مدخلي 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

قراران لتنظيم عمل معلمي القرآن والمترجمين أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم،... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

رئاسة شؤون الحرمين: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على مقيمَيْن سرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على مقيمين من الجنسية... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

شركات تربك مراكز فحص كورونا أدى إقدام العديد من الشركات على منع دخول جميع العاملين لحين إجرائهم فحص «كوفيد- 19» عند اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» بين... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 03 جمادى الآخرة 1443 هـ 03 جمادى الآخرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تضبط 187 كجم من اللحوم الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.