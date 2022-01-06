قراران لتنظيم عمل معلمي القرآن والمترجمين

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم لائحة عمل المترجمين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة. ونُص القرار الأول على تنظيم عملية اختيار المعلمين والمعلمات لتحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وحكومتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وواجباتهم العملية وآلية معالجة المخالفات. بينما تضمن قرار تنظيم لائحة عمل المترجمين، الواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة ومهام المؤسسات والجمعيات لتأهيل وتطوير المترجمين.



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