«العريفي» يشكر القيادة على تعيين أعضاء المجلس المحلي بمحافظة البكيرية

الرياض - محمد عبدالله - صدر قرار صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس المحلي بمحافظة البكيرية من الأهالي للفترة السادسة، وذلك لمدة أربع سنوات قادمة ابتداءً من تاريخ 17 جمادي الأول 1443هـ، بناءً على ما رفعه إلى سموه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، متمنيًا سموه للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم والمساهمة في تنمية وتطوير المحافظة في المجالات التعليمية والصحية والتنمية الاجتماعية وكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات.

وجاء تشكيل المجلس المحلي في محافظة البكيرية على النحو التالي: عبدالرحمن بن عبدالله التركي، وسليمان بن علي الشعيبي، صالح بن محمد الفريح، وسالم بن ناصر الحربي، وعبدالرحمن بن محمد المحمود، وأسماء بنت محمد المانعي، ومزنة بنت صالح الحضيف.

من جهته قدم محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ين عبدالعزيز على جهدهما الكبير في تقدم كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المواطن والمقيم في شتى المجالات، ومنها حرص الدولة على تطوير الخدمات من خلال الرؤية المستقبلية الطموحة 2030 والعمل الملموس من الوزارات والجهات الحكومية.

كما قدم الشكر إلى سمو وزير الداخلية على موافقته الكريمة في تعيين أعضاء المجلس المحلي من الأهالي، والذي جاء بناء على اختيار من سمو أمير منطقة القصيم الداعم الأول للمنطقة وأبنائها.

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