دمر 19 آلية وقتل مئات الإرهابيين.. «التحالف» يعلن حصيلة عملياته اليوم ضد الميليشيا في شبوة ومأرب

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، تنفيذ عمليات استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية (المدعومة من إيران) في شبوة ومأرب خلال 24 ساعة؛ حيث أسفرت العمليات عن تدمير عدد من الآليات ومقتل العشرات عدد من العناصر الإرهابية.

وقال تحالف دعم الشرعية، في تصريحات نقلتها العربية: «نفذنا 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، و34 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة».

وأضاف: «الاستهدافات في مأرب دمرت 19 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 150 عنصرًا، والاستهدافات في شبوة دمرت 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرا».

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