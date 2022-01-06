أكثر من 117 ألف مستفيد من خدمات التطوع بـ«صحة حائل»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت صحة حائل ممثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 117256 مستفيدًا في منطقة حائل خلال شهر ديسمبر 2021م.

وأوضحت صحة حائل أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 8 مبادرات تطوعية بمشاركة 161 متطوعًا ومتطوعة، أكملوا فيها 5646 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت صحة حائل استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية خاصة إدارة التطوع الصحي بهدف خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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