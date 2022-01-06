اليوم.. بدء إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب التعليم العام

الرياض - محمد عبدالله - بدأت اليوم الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم العام، وتستمر لمدة 9 أيام.

وأوضحت قناة الإخبارية في تقرير لها، أنَّ وزارة التعليم استحدثت في العام الحالي 12 إجازة، وهي المرة الأولى التي يتضمن فيها التقويم الدراسي الجديد إجازات متفرقة للطلاب والطالبات بهدف التخفيف عن الطلاب والمعلمين وتجديد النشاط لديهم.

وتساهم الإجازات المطولة في رفع أداء الدارسين، وجذبهم للدراسة، وكسر الجمود الذي يسببه طول العام الدراسي.

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