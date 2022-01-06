«الشؤون البلدية» تعلن اشتراطات نشاط محطات الوقود

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط محطات الوقود.

واشترطت الوزارة ضرورة التقيد بالمواصفات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية.

كما اشترطت مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة.

وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، بالإضافة إلى توفير مصليين للنساء والرجال.

وشددت على العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة، وتأمين حاويات لجمع النفايات والمخلفات، والتقيد بشروط السلامة والوقاية مكافحة الحريق.

وأكدت الوزارة تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.

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