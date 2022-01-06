بالفيديو.. 3 مركبات يمارسون التفحيط في شارع رئيسي.. و«المرور» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - ناشد أحد المواطنين، بسرعة التدخل للقبض على قائدي 3 مركبات، وذلك بعد ممارستهم التفحيط في مدينة الخبر، مشيرًا إلى أنهم كادوا يتسببوا في حوادث مرورية.

ونشر المواطن مقطع فيديو، يوثق ممارسة المركبات للتفحيط في منتصف الليل، مؤكدًا أنهم سببوا إزعاجًا ومخاطر للأطفال في المنطقة.

وتفاعل الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» مع مقطع الفيديو، قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم إلى القسم المختص».

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