بعد تداول مقطع فيديو.. القبض على مواطن تباهى بصيد وعرض كائنات فطرية برية

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يظهر فيه شخص يصيد ويعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته وهو مواطن، إذ اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية.

وبيّن المتحدث الإعلامي أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة، غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة تبلغ 10 آلاف ريال، أما عقوبة نوع الكائنات الفطرية المصيدة فتحدد من الجهات المختصة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

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