وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة الخيّال يزور المديرية العامة للسجون

الرياض - محمد عبدالله - زار وفدٌ من هيئة حقوق الإنسان، برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال اليوم، المديرية العامة للسجون، والتقوا المدير العام المكلف للسجون اللواء ماجد بن بندر الدويش.

واطلع الوفد على الخدمات المقدمة للسجناء والموقوفين؛ حيث أكد النائب أن أنظمة المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق السجناء والموقوفين، واعتنت بتوفير جميع سبل الرعاية لهم، وتأهيلهم اجتماعيًا وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.

وقدمت خلال الزيارة ورقة عمل عن التأصيل لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة، والحماية والضمانات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وواجبات الدول في مراعاة ما يتضمنه الإعلان، والصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.

اقرأ أيضًا:

احتجاجات كازاخستان.. مقتل 12 من قوات الشرطة والإصابات تتجاوز الألف شخص

باستخدام جرافة.. لقطات توثق اقتحام متظاهرين مصرفًا في كازاخستان