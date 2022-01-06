بالفيديو.. عضو هيئة تدريس يكشف تأثير الإجازات المستحدثة على الطلاب والمعلمين

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، محمد القحطاني، عن تأثير الإجازات المستحدثة من وزارة التعليم، على عملية التعليم خصوصًا على الطلاب والمعلمين.

وقال القحطاني، في تصريحات للإخبارية: «الإجازات المطولة لها تأثير على العملية التعليمية، وذلك بسبب استحداث وزارة التعليم بعض المناهج والفصول، كل ذلك أدى إلى منح الطلاب والمعلمين وقت أطول من الإجازات، لعودتهم مرة أخرى بكل نشاط وحيوية».

وأضاف: «الإجازات المستحدثة للتعليم العام تؤثر بشكل إيجابي على كامل العملية التعليمية، من ناحية المعلمين سيكون لها تأثير إيجابي؛ لأن بعضهم يعمل في مناطق مختلفة فسيكون لديهم الوقت الكافي للانتقال من منطقة إلى أخرى».

وأتم: «هذه الإجازات تمنحهم وقت أطول لتنفيذ البرامج التي يخططون لها، أما للطلاب فتعطيهم وقتًا أطول لاستحداث الهمم والتفكير في المناهج بشكل أكبر».

وبدأت اليوم الخميس، إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب التعليم العام، وتستمر لمدة 9 أيام.

وأوضحت قناة الإخبارية، في تقرير لها، أنَّ وزارة التعليم استحدثت في العام الحالي 12 إجازة، وهي المرة الأولى التي يتضمن فيها التقويم الدراسي الجديد إجازات متفرقة للطلاب والطالبات بهدف التخفيف عن الطلاب والمعلمين وتجديد النشاط لديهم.

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