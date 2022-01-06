توقيف 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين ومقيمَين من الجنسية اليمنية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثَّ الرائد المالكي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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