وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارين لتنظيم عمل معلمي القرآن والمترجمين بالجمعيات الخيرية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارين بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيم لائحة عمل المترجمين في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أن القرار الأول نص على تنظيم عملية اختيار المعلمين والمعلمات لتحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وحكومتها والاشتراطات اللازم توفرها فيمن يشغلها وواجباتهم العملية وآلية معالجة المخالفات.

أما القرار الثاني فتضمن تنظيم لائحة عمل المترجمين، من حيث الواجبات والمسؤوليات وشروط شغل الوظيفة ومهام المؤسسات والجمعيات لتأهيل وتطوير المترجمين.

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