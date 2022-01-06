الصحة: 3 حالات لا تستوجب إجراء فحص كورونا عند مخالطة حالة إيجابية

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الصحة، أنَّ مخالطة الشخص لحالة إيجابية بـ"كوفيد-19" لا تستلزم إجراء فحص كورونا.

وقالت "الصحة"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه لا يجب على الشخص إجراء فحص كورونا عند مخالطة حالة إيجابية.

وحددت "الصحة" 3 حالات لا تستوجب فحص كورونا عن مخالطة حالة إيجابية هي: "عدم ظهور أعراض العدوى، إذا كنت محصنا، وإذا كنت ملتزمًا بارتداء الكمامة بشكل مستمر في كل الأماكن".

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد أن المملكة ستواصل نفس الإجراءات الاحترازية في حياتنا لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع «العبدالعالي»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أنَّه من المتوقع «مع حالات الإصابة بالفيروس»، أن تكون الأعراض يسيرة لمن سبق تحصينه باللقاحات المضادة؛ بحيث لا تستلزم حالته رعاية صحية مكثفة.

وجدَّد متحدث الصحة التذكير بالإجراءات الوقائية التالية:

- دخول المناشط اليومية يكون لمن استكمل التحصين باللقاحات.

- الحرص على ارتداء الكمامة.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي الكافي.

- الاحتراز بشكل كافٍ والحصول على اللقاحات المستحقة.

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