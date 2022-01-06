بعد انتشار مقطع بمواقع التواصل.. شرطة أبو عريش تحيل قضية عنف أسري للنيابة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، عن مباشرة شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، لقضية ادعاء عنف أسري، وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك بعد انتشار مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الأمن العام –عبر ويتر- أنَّ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، صرح بأنّه إشارة إلى الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه امرأة من الجنسية اليمنية وأطفالها، مدعية تعرضها للعنف وإساءة معاملة زوجها لها، فقد أحضرت شرطة محافظة أبو عريش المدعى عليه وهو مواطن وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإشعار مركز الحماية الاجتماعية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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