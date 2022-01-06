الإنارة والثلاجات والمكيفات في المقدمة.. «زاتكا» تمنع دخول 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، عن منعها دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021م بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال العام السابق عليه (عام 2020م).

وأوضحت الهيئة –عبر موقعها الإلكتروني- أن المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021م شملت (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

فيما بلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتج، وبلغت كمية أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات (49،423) منتج، وبلغ مجموع الإطارات (105،881) إطار، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى من خلال هذه الإجراءات المتخذة​ حيال المنتجات المخالفة لضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدرًا كبيرا من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة -كفاءة- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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