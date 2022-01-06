بداية من هذا الموعد.. الجرعة التنشيطية شرط استمرار حالة محصن بـ «توكلنا» وهذه الفئات مستثناة

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من التساؤلات حول مدى ارتباط تلقي الجرعة التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، باستمرار حالة "محصن" على تطبيق "توكلنا".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، أنّه اعتبارًا من يوم 29-6-1443 هـ، الموافق الأول من فبراير 2022، سيدخل شرط تلقي الجرعة التنشيطية، لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، حيز التنفيذ.

وقالت الداخلية، إنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية بشأن أهمية الحصول على الجرعات التنشيطية للقاحات (كوفيد -19)، فتقرر بداية من 1 فبراير المقبل، اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، للفئات العمرية 18 عامًا فأكثر.

وأوضحت "الداخلية"، أنَّ ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، سيكون شرطًا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويشمل الاشتراط كذلك، حضور أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وكذلك دخول أي منشأة تمارس أنشطة اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو رياضية أو سياحية.

وأشارت "الداخلية"، إلى أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

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