لأول مرة.. النساء يشاركن اليوم في مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

الرياض - محمد عبدالله - يشهد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، اليوم الخميس، أول مشاركات نسائية في المهرجان، تضم أكثر من 23 سيدة.

وأوضح تقرير لقناة العربية، أن المشاركات في المسابقة يبلغ عددهن 23 سيدة، وكل واحدة منهن لديها الإبل الخاصة بها. وإنهن أخفين خلال الفترة الماضية الإبل ولم يرها أحد، من أجل السرية.

ومن أبرز المشاركات في المسابقات، نورة بنت عبدالله المهيدب، حيث غرد رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين –عبر حسابه على تويتر- قائلا «اليوم أولى مشاركات بدويتنا الجديدة مالكة الإبل نورة بنت عبدالله المهيدب، هذا الاسم تذكروه جيداً في عالم الإبل.. هي أخت مالك الإبل الكبير ابراهيم المهيدب».

من جانبها، وجهت نورة المهيدب –عبر تويتر- شكرها للقيادة الرشيدة على إتاحة الفرصة للنساء للمشاركة في مهرجان الإبل قائلة « كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، على إتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذا الحدث الهام (مزاين الأبل).. متمنية لي وللجميع التوفيق».

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