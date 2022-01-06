شرطة جازان تضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو أحدهما يطلق النار محاولًا إيذاء الآخر

الرياض - محمد عبدالله - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، وأحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته محاولًا إيذاء الآخر.

معرضاً حياته والآخرين للخطر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الواقعة مفتعلة بهدف التوثيق والنشر ، ليحظى بانتشار ورواج على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهما، وهما مواطنان بمحافظة صبيا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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