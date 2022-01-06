تنفيذ 21 ألف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت صحة القنفذة "21088" زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك منذ بداية عام 2020م حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م, كما استفاد منها "451" مريضًا من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت صحة القنفذة أنه جرى تنفيذ "3570" رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.

وأشار المركز إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة, ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن, وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، إضافةً إلى خدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة. ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية, لكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقًا لاحتياج المريض.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدماتها المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة, وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم ووفقًا لمعايير معتمدة.

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