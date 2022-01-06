هل يسمح للمعتمر التنقل بين مكة والمدينة خلال فترة التأشيرة؟.. «وزارة الحج» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يسمح للمعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة، خلال فترة التأشيرة البالغة 30 يوما.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- ردا على استفسار من أحد المعتمرين بهذا الخصوص، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي ٣٠ يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته. وخلال المدة المسموحة بالبقاء داخل المملكة بتأشيرة العمرة.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة ان الفئات العمرية المصرح لها بإصدار تصريح العمرة هي من 12سنة وأكثر، مع اشتراط ظهور الحالة الصحية في تطبيق توكلنا (محصن) والحجز عن طريق تطبيق اعتمرنا

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