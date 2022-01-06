الدفاعات السعودية تُدمر مسيرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، صباح الخميس.

وفي بيان له، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف، تلقيه نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة مقابل ميناء الحديدة.

وقال التحالف، في بيان صادر عنه، إنه تلقى مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.

اقرأ أيضًا:

«التحالف»: تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة مقابل ميناء الحديدة