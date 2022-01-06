رئاسة شؤون الحرمين: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية للرئاسة.

وأوضح مساعد المدير العام للمرافق الخارجية مدير إدارة الأمن بالمرافق الخارجية رائد بن نافع العبدلي، أن تركيب ملصقات التباعد الجسدي بالمرافق الخارجية يأتي ضمن جهود الرئاسة نحو رفع مستوى الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام؛ لضمان سلامة وصحة زائريه وقاصديه، ووقايتهم من فيروس كورونا (Covid-19).

وشدد العبدلي على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر خلال وجودهم بالمرافق الخارجية للرئاسة، والتعاون مع منسوبي الأمن بالمرافق الخارجية؛ للإسهام في تكامل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.