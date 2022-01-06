القبض على مقيمَيْن سرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء

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رئاسة شؤون الحرمين: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية...
تخصيص 34 مسارا في صحن المطاف
خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٣٤) مساراً خاصاً في صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات...
شركات تربك مراكز فحص كورونا
أدى إقدام العديد من الشركات على منع دخول جميع العاملين لحين إجرائهم فحص «كوفيد- 19» عند اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» بين...
الأمطار تضاعف السيارات العالقة بالأودية
ارتفع معدل بلاغات السيارات والمركبات العالقة بالرمال والأودية، خلال الـ15 يوما الماضية بمختلف مناطق المملكة، بشكل كبير بما نسبته...
المهندسون والصناعيون الأكثر تدخينا
قدر مسح صحي حديث، أن الحاصلين على شهادات عليا، يشكلون النسبة الأكبر من المدخنين في المملكة، حيث يشكلون 40% من المدخنين، بواقع 20.4% من...
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