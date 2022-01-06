اخبار السعوديه

القبض على مقيمَيْن سرقا مواد وكيابل كهربائية من مشروع تحت الإنشاء

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رئاسة شؤون الحرمين: رفع مستوى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأمن بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية...

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تخصيص 34 مسارا في صحن المطاف

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (٣٤) مساراً خاصاً في صحن المطاف للمعتمرين بعد عودة التقيد بالإجراءات...

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أدى إقدام العديد من الشركات على منع دخول جميع العاملين لحين إجرائهم فحص «كوفيد- 19» عند اكتشاف حالة إصابة بفيروس «كورونا» بين...

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الأمطار تضاعف السيارات العالقة بالأودية

ارتفع معدل بلاغات السيارات والمركبات العالقة بالرمال والأودية، خلال الـ15 يوما الماضية بمختلف مناطق المملكة، بشكل كبير بما نسبته...

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قدر مسح صحي حديث، أن الحاصلين على شهادات عليا، يشكلون النسبة الأكبر من المدخنين في المملكة، حيث يشكلون 40% من المدخنين، بواقع 20.4% من...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png02 جمادى الآخرة 1443 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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