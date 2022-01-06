نشرة «عاجل».. ضبط 4 مواطنين لاستيلائهم على 14 مليون ريال.. و4 اشتراطات لنشاط تقديم منتجات التبغ

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث تم القبض على 4 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال، كما أعلن التحالف رصد وتوثيق عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف باليمن، كما أعلنت «الملكية الفكرية» عن ضبط 95 ألف مادة منتهكة للحقوق، والشؤون البلدية توضح 4 اشتراطات لنشاط تقديم منتجات التبغ، وكذلك بدء التقديم على وظائف «الدفاع المدني» الصحية غدًا.. وإلى التفاصيل:

القبض على 4 مواطنين بالرياض لاستيلائهم على 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأربعاء، القبض على 4 مواطنين لاستيلائهم على (14,319,790) ريال من مركبة نقل أموال.

«التحالف»: رصد وتوثيق عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية، رصد وتوثيق عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف باليمن. وقال التحالف، في بيان صادر عنه، إن ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.

بالفيديو.. «الزعاق» يكشف سر الأجواء الماطرة رغم قرب الأرض من الشمس حاليًا

كشف د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن سر الأجواء الماطرة رغم قرب الأرض من الشمس. وقال الزعاق، في مقطع بثته قناة العربية: تدور الأرض حول الشمس في مدار بيضاوي في كل سنة مرة واحدة.

تقني: بيانات المستخدم الشخصية هي «السلعة» في التطبيقات المجانية

قال أستاذ تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالرحمن المطرف، إن بيانات المستخدم الشخصية هي «السلعة» في التطبيقات المجانية.

«الأحوال المدنية» تحدد موعد استخراج بطاقة الهوية إلزاميًا

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، موعد وجوب استخراج بطاقة الهوية الوطنية.

«الملكية الفكرية» تضبط 95 ألف مادة منتهكة للحقوق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها الخاص بالإنفاذ لعام 2021م، بالتعاون مع وزارة التجارة، والأمن العام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك بهدف احترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

4 اشتراطات لنشاط تقديم منتجات التبغ.. و«البلديات» توضح

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن 4 اشتراطات لنشاط تقديم منتجات التبغ في المملكة.

تحذير من زيادة النوبات القلبية في الشتاء.. وهكذا تتم الوقاية

حذر أطباء القلب وخبراء الصحة من زيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية في فصل الشتاء؛ بسبب ضيق الأوعية في الطقس البارد وزيادة نشاط الجهاز العصبي.

بالصور.. تركيب ملصقات التباعد الجسدي بالمرافق الخارجية لـ«شؤون الحرمين»

قامت وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ممثلة في إدارة الأمن بالمرافق الخارجية بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية.

القبض على مقيم في جازان لإيوائه 23 مخالفًا لنظام أمن الحدود

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، إن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة صبيا، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لإيوائه 23 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

«البلديات» تعلن 4 اشتراطات لنشاط محطات الوقود

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، شروطها الخاصة بنشاط محطات الوقود. وحددت الوزارة خلال تغريدتها أبرز الاشتراطات البلدية، وأهدافها.

توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطور

قالت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، إنها تباشر إعلان نتائج الضمان الاجتماعي المطوَّر تدريجيا. وأضافت الوزارة، إنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الإستحقاق خلال الفترة المقبلة.

بدء التقديم على وظائف «الدفاع المدني» الصحية غدًا

أعلن المديرية العامة للدفاع المدني، طرح 13 وظيفة صحية للرجال فقط، عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) لخريجي العام (2016م فأعلى).

رجل الحسم.. جائزة خاصة في كأس السوبر بين الهلال والفيصلي

قررت الشركة الراعية لمباراة كأس السوبر السعودي التي ستجمع فريقي الهلال والفيصلي، غدًا الخميس، منح جائزة خاصة باسم «رجل الحسم». وتبلغ القيمة المالية لجائزة رجل الحسم ثلاثين ألف ريال ستتحمل قيمتها الشركة.

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