الأرصاد: ضباب يؤثر على الرؤية في 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - نوه المركز الوطني للأرصاد، إلى تعرض 4 مناطق لضباب يؤثر على الرؤية خلال الساعات المقبلة ويمتد حتى صباح غد الخميس.

وتتأثر منطقة عسير بتلك الحالة حتى الساعة التاسعة صباح الخميس، وتحديدًا مراكز ومحافظات «أبها - النماص - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - ظهران الجنوب» والمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

كما تتأثر منطقة الباحة بذات الحالة بدءًا من الساعة الواحدة حتى التاسعة صباح الخميس، وتشمل مراكز ومحافظات «الباحة - العقيق - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن».

وأشار مركز الأرصاد إلى أن منطقة الحدود الشمالية تتأثر بتكون الضباب بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباح الخميس، ويشمل التأثير محافظات ومراكز «العويقيلة - حزم الجلاميد - رفحاء - طريف - عرعر».

أما التأثير في منطقة جازان فيشمل مراكز ومحافظات «الحرث - الدائر - الدرب - الريث - العارضة - العيدابي - جازان - فيفا - هروب»، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباح الخميس.

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