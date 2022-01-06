الأرصاد : تنبيه من الضباب في 9 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر في 9 مناطق. وبين المركز أن توقعات الطقس تشير إلى سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة وضباب خلال الليل والصباح الباكر على جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على الشرقية وعلى الأجزاء ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.



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