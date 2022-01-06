«اليوم السعودي».. احتفالية وأنشطة وبرامج وعروض ثقافية بـ«إكسبو 2020 دبي»

الرياض - محمد عبدالله - يرأس الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الإشرافية لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، الوفد السعودي الرسمي الذي سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور احتفالية "اليوم السعودي" التي يُنظمها جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو 2020 دبي، يوم الجمعة 7 يناير 2022م.

ويستعد الجناح لتنظيم احتفالية واسعة في مقر إكسبو بدبي، تتضمن أنشطة وبرامج وعروضاً ثقافية وفعاليات متنوعة وإبداعية، تعكس ما وصلت له المملكة من نمو ونهضة في المجالات كافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

ويستهدف "اليوم السعودي" بمحتواه المتنوع زوّار المعرض الدولي من رجال الأعمال وممثلي الدول المشاركة، والجماهير العامة، مقدماً لهم باقة من الأنشطة والفعاليات في عدة مواقع داخل منطقة المعرض، تشتمل على عرض ثقافي في ساحة الوصل، وموكب ثقافي استعراضي سيجوب مختلف مناطق إكسبو يتكون من عدة فرق استعراضية ترتدي الأزياء السعودية الشعبية والحديثة، إضافة لبرنامج الأزياء السعودية، وحفل غنائي بعنوان "أمجاد" يُحييه فنان العرب محمد عبده والفنان عايض يوسف في مسرح اليوبيل، ومهرجان للموسيقى، ومهرجان التجربة السعودية، إلى جانب عروض الطيران للصقور الخضر في سماء إكسبو.

كما سينظم جناح المملكة في "اليوم السعودي" ندوات ومحاضرات وجلسات ترويجية للفرص الاستثمارية بالمملكة، منها جلسة "استثمر في السعودية"، وجلسة للتعريف بالمشاريع الكبرى للمملكة.

وتأتي فعالية "اليوم السعودي" ضمن الجهود التي يبذلها الجناح السعودي بإكسبو للتعريف بالمملكة وبرؤيتها وبفرصها الكبيرة عبر سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تُسلط الضوء على أربع ركائز رئيسية؛ هي: المجتمع الحيوي، والطبيعة، والتراث، والفرص الاستثمارية.

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