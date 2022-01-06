أمانة الرياض تحذر من وضع إضافات إلى العصائر الطبيعية

الرياض - محمد عبدالله - حذرت أمانة منطقة الرياض، ملاك محلات العصائر الطبيعية من إضافة السكر أو المنكهات للعصائر الطازجة.

وحددت منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، 5 علامات على وجه التحديد، يتحقق منها المراقبون الصحيون بالأمانة خلال زياراتهم محلات بيع العصائر الطبيعية.

وجاءت هذه العلامات، الخاصة بالعصائر، كالآتي:

. أن تكون طبيعية في خواصها الحسية والكيميائية والتغذوية المميزة للفاكهة المنتجة منها.

. أن تكون خالية من الرواسب الغريبة ومن روائح العفن والتخمر.

. أن تكون خالية من المواد المضافة بغرض تحسين اللون والطعم والرائحة والقوام.

. أن تكون خالية من المواد الحافظة والملونة والمنكهات ولا يُمسح بإضافة المحليات إليها.

. يُمنع منعًا باتًا خلطها بمركزات العصائر، أو النكتار المصنعة والمحفوظة مسبقًا، أو أي مصدر آخر بخلاف مستخلص عصير الفاكهة.

إغلاق مكاتب لتأجير السيارات

وعلى صعيد آخر، أعلنت أمانة منطقة الرياض، قبل يومين، إغلاق مكاتب لتأجير السيارات في المنطقة، وذلك بسبب تحويل الارتدادات الخلفية إلى ورش صناعية وإزعاج السكان.

ونشر الحساب لأمانة منطقة الرياض عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو، يوثق الحملة الميدانية المشتركة على رأسها أمانة المنطقة، مشيرًا إلى أنها انتهت بإغلاق المكاتب وفرض غرامات مالية كبيرة في شرق المنطقة.

وأضاف أن المكاتب حولت الأحياء السكنية المجاورة لمقراتها إلى مواقع لإيقاف مراكبتها، مؤكدًا أنها تخفي خلف واجهتها أماكن سرية تضم مساكن للعمالة.

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