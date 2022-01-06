«العدل» تحدد 10 خطوات للتحقق من وثيقة حصر الورثة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، خطوات التحقق من وثيقة حصر الورثة، وهذا عبر بوابة «ناجز».

وحددت الوزارة 10 خطوات على وجه التحديد، تمكن المستخدم من التحقق من وثيقة حصر الورثة، وهو ما وضحته خلال مقطع فيديو قصير.

وجاءت الخطوات الـ10 كالآتي:

. تسجيل الدخول.

. الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

. اختيار «جميع الخدمات الإلكترونية».

. اختيار «خدمات التحقق».

. اختيار خدمة «التحقق من وثيقة حصر الورثة».

. الضغط على «استخدام الخدمة».

. اختيار «طلب جديد».

. تعبئة البيانات الشخصية لمقدم الطلب إضافة إلى بيانات الوثيقة.

. إرفاق صورة الوثيقة من الأمام والخلف إضافةً إلى بيانات المتوفى.

. الضغط على «إرسال».

وعقب إرسال الطلب، ستظهر حالته على أنه «قيد المراجعة» من قبل المحكمة المختصة لمطابقة الصك، قبل أن تتحول إلى «تم قبول التحقق».

إرشادات لنجاح الإفراغ الإلكتروني

وعلى صعيد آخر، حددت وزارة العدل، عددًا من الإرشادات التي تضمن نجاح عملية الإفراغ الإلكتروني، وهذا من خلال استخدام بوابة «ناجز».

وأكدت الوزارة سهولة الخطوات المقرر اتباعها لزوار البوابة؛ ما يوفر عليهم قضاء الخدمة من منازلهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب «العدل».

ومن ثم حددت الوزارة 9 إرشادات، تضمن نجاح عملية الإفراغ الإلكتروني، جاءت كالآتي:

. يتعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية.

. تأكد المالك والمشتري من إدخال بيانات معلومات الحساب البنكي بدقة، وأن يكون مرتبطًا بهويتهما الوطنية.

. تلغى العملية تلقائيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المستري في غضون 3 أيام.

. الحد الأعلى للعملية العقارية 20 مليون ريال.

. التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا.

. لا تزيد مساحة العقار على 10 آلاف متر مربع.

. لا يتم قبول الإيداعات النقدية والشيكات.

. تحويل كامل المبلغ من المشتري.

. مراعاة مبلغ المبايعة الصحيح، وعدم إضافة ضريبة التصرفات العقارية لإجمالي المبلغ.

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