عاجل | شركات تربك مراكز فحص كورونا

أدى إقدام العديد من الشركات على منع دخول جميع العاملين لحين إجرائهم فحص «كوفيد- 19» عند اكتشاف حالة إصابة بفيروس « كورونا » بين منسوبيها إلى إرباك مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة، وعدم تمكن كثير من المواطنين من حجز موعد في المراكز، لإجراء الفحص.

اكتمال التطعيم

خاطبت وزارة الصحة الغرف التجارية بهذا الخصوص. وقالت، في خطاب موجه إلى غرفة الشرقية: «نظرا لما تمت ملاحظته من تردد أعداد كبيرة من العمال ومنسوبي بعض الشركات، بصورة متكررة، لإجراء فحص «كوفيد 19» بمركز الفحص الموسع لفيروس «كورونا المستجد» (تأكد) في الدمام دون وجود دواعٍ صـحية، وتأثير ذلك على المواعيد اليومية المطروحة بالمركز، لمقابلة الحاجة الأساسية للفحص، مما أدى إلى زيادة عدد البلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين إثر عدم تمكنهم من حجز موعد بالمركز وإجراء الفحص، وحسب بروتوكول مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، فإنه يلزم تمكين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص من دخول مقر عملهم بعد إثبات اكتمال تطعيمهم، وظهور حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا»، ولا يلزم إجراء الفحص إلا في حالات محددة».

توجيه أمثل

أضافت «الصـحة» في خطابها: «نأمل من جميع الشركات بالمنطقة التقيد بما جاء في البروتوكول من إجراءات احترازية، وحث منسوبيهم على إكمال تطعيمهم، وعدم إرسالهم لإجراء الفحوص غير الضرورية، والحفاظ على الموارد، وتوجيهها التوجيه الأمثل».

استشارات واستفسارات

واصلت حالات الإصابة بـ«كورونا» قفزاتها اليومية، إذ أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات الفيروس، تضمنت تسجيل 3045 حالة مؤكدة، بزيادة نحو 500 حالة عن أمس الأول، وتعافي 424 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 109 حالات.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 565482 حالة، وعدد حالات التعافي 543553 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 3 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة 8886 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937»، للاستشارات والاستفسارات على مدى الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات «كورونا».