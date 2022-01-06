باحث في الأمراض الوبائية: متحور كورونا المكتشف في فرنسا ليس جديدًا

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث المتخصص في الأمراض الوبائية واللقاحات د. عمار الخميسي، أن متحور كورونا المكتشف في فرنسا ليس بجديد بل يعد سلالة أخرى للمتحور المكتشف في الكونغو.

وقال الخميسي، خلال لقائه مع برنامج «هنا الرياض» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الأربعاء، إن فرنسا كشفت عن المتحور الجديد الذي قدم من الكاميرون وكان موجودًا منذ أواخر العام الماضي في الكونغو.

وأوضح أن هذه السلالة حدث عليها 46 طفرة في الغشاء البروتيني فغير من 14 حامضًا أمينيًا وحذف 9 آخرين من الفيروس.

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