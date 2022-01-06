الحصيني يتوقع حالة طقس إجازة منتصف العام: أجواء باردة وحالة مطرية في هذا الموعد

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام للطلاب.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن الطقس المتوقع يتضمن أجواء باردة ليلاً وباردة جدًّا في الفجر معتدلة نهاراً من الخميس 6/3 حتى الأحد 1443/6/6هـ.

وتابع: بدءًا من الإثنين 1443/6/7هـ يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة حتى نهاية الأسبوع ويتراوح من ثلاث إلى ست درجات مئوية لتصبح الأجواء معتدلة نهاراً باردة فجرًا على معظم المناطق عدا سواحل البحر الأحمر خاصة المناطق الوسطى والجنوبية منه ومكة.

وأكمل الحصيني، أن الأجواء تميل للحرارة نهاراً لطيفة ليلاً، والرياح في معظمها من خفيفة لمتوسطة السرعة على معظم المناطق حتى الإثنين.

وأردف: أنه بدءًا من الإثنين 1443/6/7هـ يتوقع حالة جوية ممطرة تشمل أجزاء من جنوب وغرب وشمال ووسط وشرق المملكة البداية من الغربية بشقيها الشمالي والجنوبي ثم الأوسط الشمالية فالوسطى فالشرقية، وترتبط بالحالة الممطرة رياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق.

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